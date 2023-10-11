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Прогулка на катере чуть не закончилась трагедией: на водохранилище в Башкирии спасли мужчину

Прогулка на катере чуть не закончилась трагедией: на водохранилище в Башкирии спасли мужчину

19:46, 11 окт 2023

38-летний житель Башкирии оказался в затруднительной ситуации во время прогулки по Павловскому водохранилищу в Нуримановском районе.

Несмотря на ненастную погоду, 38-летний мужчина решил в одиночку отправиться на катере в плавание по водоему. Однако его водная экскурсия закончилась неудачей. Подробности сообщили в региональном отделении МЧС.

Неожиданно во время прогулки вышел из строя мотор плавсредства. На его везение, неподалеку от места происшествия проводили рейд сотрудники службы спасения госкомитета. Заметив терпящего бедствие мужчину, они незамедлительно пришли ему на выручку.

Спасательная команда отбуксировала катер с путешественником до ближайшего берега, а затем провели с ним профилактическую беседу о потенциальных рисках и опасностях, подстерегающих тех, кто решается выходить на водоем осенью в одиночку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия
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