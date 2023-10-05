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В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибла блогер Диана Сафарова

В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибла блогер Диана Сафарова

11:24, 05 окт 2023

В прокуратуре Башкирии сообщили о передаче уголовного дела в суд в связи с трагическим ДТП, в результате которого погибла блогерша Диана Сафарова, которая является племянницей эстрадного певца Анвара Нургалиева. Происшествие случилось в мае 2023 года. По официальным данным, в момент аварии подозреваемый водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Издание Newsbash тогда сообщало, что водитель автомобиля «Тойота Камри» нарушил боковой интервал и совершил маневр, подрезав автомобиль, за рулем которого находилась Диана Сафарова. В результате этого, транспортное средство столкнулась с опорой, а женщина погибла. У нее остались трое детей.

Согласно статье закона, подсудимому может грозить до 12 лет тюремного заключения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: аварии происшествия смертельная авария
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