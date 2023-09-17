В Башкирии за сутки в лесах потерялись 8 человек

10:39, 17 сен 2023

В течение последних 24 часов в республике Башкортостан потерялись 8 человек. Об этом сообщает информационная служба ГК РБ по ЧС.

К примеру, в населенном пункте Архангельское 9-летний ребёнок, отправился вместе с родителями в лес по грибы и потерялся. В Янаульском районе семья из Банибаша потеряла двоих своих детей, а в Учалах пожилые супруги заблудились в лесу с двумя внуками.

Спасатели предполагают, что увеличение числа потерявшихся связано с благоприятной погодой, установившейся в регионе. Кроме того, люди стали забывать о мерах безопасности.

Ранее на странице «Новости Уфы и Башкортостана происшествия сегодня» сообщалось о том, что на горе Иремель в Башкирии пропала туристка.

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Автор: Семен Подгорный