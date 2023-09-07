В Башкирии перевернулся на бок Форд Фокус, пострадал человек

09:59, 07 сен 2023

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим и перевернувшимся автомобилем произошло сегодня утром, 7 сентября, в Сибае. Об этом информирует Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился на перекрестке ул. Белова и проспекта Горняков. На место происшествия были направлены спасатели. По их прибытии было обнаружено перевернутая на бок автомашина марки Форд Фокус. Рядом с поврежденным транспортным средством находился мужчина, который был извлечен из иномарки прохожими.

Пострадавшего незамедлительно передали медикам для оказания необходимой помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Сибае простились с летчиком и многодетным отцом Евгением Мироновым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ