В Башкирии перевернулся на бок Форд Фокус, пострадал человек
09:59, 07 сен 2023
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим и перевернувшимся автомобилем произошло сегодня утром, 7 сентября, в Сибае. Об этом информирует Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился на перекрестке ул. Белова и проспекта Горняков. На место происшествия были направлены спасатели. По их прибытии было обнаружено перевернутая на бок автомашина марки Форд Фокус. Рядом с поврежденным транспортным средством находился мужчина, который был извлечен из иномарки прохожими.
Пострадавшего незамедлительно передали медикам для оказания необходимой помощи.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Сибае простились с летчиком и многодетным отцом Евгением Мироновым.
ПО ТЕМЕ:
- На трассе под Уфой после аварии разлился битум
- В Башкирии погиб подросток вылетев через лобовое стекло автомобиля (видео)
- В Уфе водитель врезался в электроопору, почувствовав себя плохо
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автомобиль вылетел с трассы и несколько раз перевернулся
Происшествия в Башкирии
Авария в Краснокамском районе: столкнулись бензовоз «КамАЗ» и две иномарки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшие