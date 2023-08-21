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В Башкирии простились с летчиком и многодетным отцом Евгением Мироновым

В Башкирии простились с летчиком и многодетным отцом Евгением Мироновым

09:35, 21 авг 2023

В воскресенье, 20 августа, жители Сибая в последний путь проводили гвардии майора Евгения Миронова, который 12 августа погиб во время тренировочного полета в Калининградской области. У военнослужащего остались супруга и трое сыновей.

Будучи еще школьником Евгений мечтал стать летчиком. После школы поступил в высшее военное авиационное училище штурманов в Челябинске. Проходил службу в Калининградской области, принимал участие в операции в Сирии. Миронов был награжден государственными наградами в знак признания его заслуг.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Сибае простились с погибшим в СВО Дмитрием Давыдовым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Сибай
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