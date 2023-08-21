В Башкирии простились с мобилизованным на СВО Александром Колонским

09:27, 21 авг 2023

В воскресенье, 20 августа, в Башкирии в последний путь проводили уроженца города Бирск Александра Колонского, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом в своих аккаунтах в соцсетях распространила администрация района.

Александр Александрович появился на свет 27 февраля 1995 года в городе Бирск. Окончив в 2011 году девять классов местной школы, он продолжил обучение на программиста в Бирском кооперативном техникуме.

В 2015 году Колонский отслужил в армии, а затем, в рамках частичной мобилизации, его повторно призвали в ряды Вооруженных Сил РФ. Погиб солдат в мае 2023 года.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО лейтенантом Айдаром Валинуровым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети