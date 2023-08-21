В Башкирии простились с погибшим в СВО бывшим воспитанником детдома

09:17, 21 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца города Белорецк Максима Засова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил глава районной администрации Андрей Иванюта.

Чиновник рассказал, о непростой судьбе Максима. Родившись в 1988 году в Белорецке, он воспитывался в стенах Узянского детдома. Воспоминания о нем остались светлыми как у друзей, так и у педагогов.

«Максим рос неконфликтным молодым человеком, всегда поддерживал близкие отношения с братом. Как и все его сверстники увлекался выжиганием и ездой на велосипеде», написал Иванюта.

Получив профессию каменщика и сварщика после окончания училища, Максим Евгеньевич весной 2022 года заключил контракт с российским Минобороны.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе Башкортостана простились с погибшим на СВО 60-летним майором.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/ivaniutaandrei