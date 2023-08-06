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В Башкирии простились с погибшим на СВО 60-летним майором

В Башкирии простились с погибшим на СВО 60-летним майором

00:29, 06 авг 2023

В республике Башкортостан попрощались с уроженцем Белорецкого района республики Ильдаром Шагалиным, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Андрей Иванюта, глава местной администрации, признался, что сообщение о гибели майора, с которым он лично был знаком, стало для него ударом.

На фронте уроженец населенного пункта Уткалево, находился с осени 2022 года. Сослуживцы рассказали, что он был целеустремленным, трудолюбивым и отзывчивым товарищем.

— Мы познакомились, когда передавали нашим бойцам гуманитарную помощь, потом постоянно общались, привозили ему посылки, необходимое оборудование, — сообщил Андрей Иванюта. — Старался отлично выполнять свои воинские обязанности, был на хорошем счету у командования и пользовался уважением сослуживцев. С детства мечтал стать военным. После окончания Тольятинского высшего военного строительно-командного училища он выбрал карьеру военного, служил в Прибалтике, Калининградской области на военно-морском флоте.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что d Белорецком районе Башкортостана простились с погибшим на спецоперации Радмиром Кадыровым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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