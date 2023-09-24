В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Сабира Хазырова
14:11, 24 сен 2023
В Башкирии сегодня, 24 сентября, простились с уроженцем Белорецкого района республики Сабиром Хазыровым, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Об этом на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.
По словам чиновника, уроженец населенного пункта Абзаково после окончания обучения в местной средней школе отучился в профессиональном училище города Белорецка. Затем отслужил срочную службу в ракетных войсках. Демобилизовавшись, работал в строительной организации.
— Добрый, отзывчивый, веселый. Всегда был опорой матери, с уважением относился к пожилым людям, любил детей, — написал глава.
Сабир Хазыров участвовал в военных действиях с декабря 2022 года и был отмечен командованием благодарственным письмом за свою службу.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Белорецк» сообщало о том, что в районе простились с погибшим в СВО бывшим воспитанником детдома.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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