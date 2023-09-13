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В Башкирии поезд сбил 86-летнего пенсионера

В Башкирии поезд сбил 86-летнего пенсионера

15:43, 13 сен 2023

В результате инцидента, произошедшего на станции Буздяк в Башкирии, погиб мужчина в возрасте 86 лет. По сообщению, предоставленному информационной службой Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте, пенсионер скончался, попав под колеса движущегося поезда.

По информации ведомства, 12 сентября, пожилой мужчина  шел по железнодорожным путям. Из-за плотного тумана, водитель поезда не сразу успел заметить человека. Как только это произошло, был немедленно подан звуковой сигнал, а также предприняты экстренные меры торможения. Однако было уже поздно и избежать трагедии не удалось.

Сейчас ведется проверка по данному инциденту.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии, случившемся на пригородном электропоезде. В одном из вагонов скончался 59-летний мужчина.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: происшествия смерть
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