Пассажиры из Уфы не смогли добраться до места назначения из-за столкновения поездов

Накануне вечером на станции Бердяуш в Челябинской области произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов. В результате инцидента с рельс сошли 12 пустых вагонов грузового состава.

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, предварительной причиной аварии стало то, что машинист, управлявший одним из поездов, проехал на запрещающий сигнал светофора, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Данное происшествие повлекло за собой серьезные задержки движения пассажирских поездов. По сведениям на 8 часов утра по местному времени, задержки составили:

- 3 часа 49 минут у поезда No332 по маршруту Уфа - Новый Уренгой;

- 10 часов 39 минут у поезда No101 по маршруту Нижневартовск - Пенза;

- 9 часов 13 минут у поезда No98 по маршруту Кисловодск - Тында;

- 6 часов 25 минут у поезда No128 по маршруту Адлер - Красноярск;

- 7 часов 10 минут у поезда No13 по маршруту Челябинск - Москва;

- 4 часа 46 минут у поезда No14 по маршруту Москва - Челябинск;

- 5 часов 34 минут у поезда No392 по маршруту Москва - Челябинск;

- 4 часа 05 минут у поезда No84 по маршруту Самара - Караганды.

По словам представителя пресс-службы Куйбышевской железной дороги, пассажирский поезд из Уфы до Нового Уренгоя отправился строго по расписанию. Однако в пути следования он был вынужден остановиться и задержаться из-за произошедшей аварии.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: пресс-служба Южно-Уральской железной дороги