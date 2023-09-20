В Башкирии убили и накрыли одеялом двух пенсионерок

18:17, 20 сен 2023

В Сибае найдены трупы двух пожилых женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник. Согласно предварительным данным, пенсионерки погибли насильственной смертью: у одной из них было ножевое ранение.

Инцидент произошел 15 сентября. Пожилая горожанка отправилась к сестре в гости и не вернулась. Родственников это не сильно встревожило, так как пенсионерка периодически так делала. Только на третий день ее отсутствия близкие начали беспокоиться.

Чтобы выяснить причину долгого отсутствия матери, дочь отправилась к своей тете. Дверь ей никто не открывал, а на лестничной площадке стоял неприятный запах.

Полицейские, прибывшие на вызов, проникли в квартиру и обнаружили два уже начавшихся разлагаться тела, накрытые одеялами. На теле одной из женщин были найдены следы ножевых ранений.

По факту убийства было заведено уголовное дело. Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Сибая» сообщало об аварии, в результате которой набок перевернулся Форд Фокус, пострадал человек.

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Автор: Семен Подгорный