Житель Башкирии показал, как душил и резал пенсионерок - видео

13:37, 23 сен 2023

В Башкирии местного жителя обвиняют в совершении двойного убийства. Сейчас он находится под стражей.

Информация о произошедшем была опубликована пресс-службой Следственного комитета РБ вместе с видеоматериалами с места инцидента.

По данным ведомства, 15 сентября, в городе Сибае обвиняемый, 42-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, пришел в квартиру к 66-летней знакомой пенсионерке, чтобы попросить взаймы деньги. В этот момент у хозяйки квартиры гостила её 63-летняя сестра. Приход нежданного гостя закончился ссорой, а затем убийством двух женщин. Одну из них он задушил, а другую зарезал. Затем преступник укрыл тела вещами, запер дверь квартиры изнутри и покинул дом через окно.

Против обвиняемого завели уголовное дело по статье убийство двух и более лиц с целью скрытия другого преступления. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Сибая» сообщало о том, что в городе убили и накрыли одеялом двух пенсионерок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ