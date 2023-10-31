В Мишкинском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика - видео
20:36, 31 окт 2023
На территории Мишкинского района Башкирии в районе населенного пункта Чебыково произошло столкновение двух грузовиков.
Водитель грузового автомобиля марки ГАЗ, двигавшийся из Бирска в сторону Караидели, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его транспортное средство врезалось в грузовик МАЗ.
В результате аварии оба водителя получили травмы. Одного из них госпитализировали в центральную районную больницу Бирска, водитель МАЗа отказался от стационарного лечения после оказания медицинской помощи.
Из-за аварии на некоторое время движение транспорта по трассе было затруднено.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также