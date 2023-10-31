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В Мишкинском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика - видео

В Мишкинском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика - видео

20:36, 31 окт 2023

На территории Мишкинского района Башкирии в районе населенного пункта Чебыково произошло столкновение двух грузовиков.

Водитель грузового автомобиля марки ГАЗ, двигавшийся из Бирска в сторону Караидели, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его транспортное средство врезалось в грузовик МАЗ.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Одного из них госпитализировали в центральную районную больницу Бирска, водитель МАЗа отказался от стационарного лечения после оказания медицинской помощи.

Из-за аварии на некоторое время движение транспорта по трассе было затруднено.

В Башкирии на заснеженной трассе перевернулся автомобиль, пострадала пассажирка

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия аварии
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