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В Башкирии бывший рентгенолог покончил с собой в стенах больницы

В Башкирии бывший рентгенолог покончил с собой в стенах больницы

В центральной больнице Мишкинского района Башкирии произошло ЧП - здесь был найден мертвым ее бывший сотрудник.

51-летний Дамир, ранее работал врачом-рентгенологом в данном медучреждении. Однако примерно 10 лет назад он был вынужден уволиться по собственному желанию из-за проблем с алкоголем. Как рассказали источники, близкие к ситуации, мужчина в последнее время остался без жилья, а его супруга забрала детей и уехала от него.

14 декабря Дамир, памятуя о своем прежнем месте работы, проник в здание больницы и поднялся на третий этаж по лестнице. По одной из версий, именно там он и покончил с собой. Его тело нашли сотрудники медучреждения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Мишкинская ЦРБ» / Vk.com
Теги: Мишкинский район происшествия
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