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Тихое село в Башкирии потрясла страшная трагедия

Тихое село в Башкирии потрясла страшная трагедия

В Кармаскалинском районе Башкортостана 39-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве собственного супруга. Подробности стали известны из сообщения регионального следственного управления Следственного комитета России.

Согласно версии следователей, в среду, 20 декабря, во время застолья с алкоголем между мужем и женой разгорелся конфликт. Поводом послужило то, что мужчина не покормил животных.

В приступе гнева обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им в грудь 52-летнего мужчины. После этого раненый вышел на веранду, а его жена, ничуть не смутившись, отправилась спать.

Ночью тело пострадавшего обнаружил сосед. Он сообщил о случившемся своей матери, и та связалась со скорой помощью. Прибывшим медикам пришлось констатировать смерть мужчины и сообщить об этом в полицию.

Женщина дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение в убийстве супруга. На время следствия суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Башкирии мужчина в порыве ревности насмерть забил бывшую жену

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия убийство
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