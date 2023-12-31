В Башкирии в ДТП с Renault Sandero погибла пассажирка Mitsubishi Pajero

Накануне на автодороге М-5 «Урал» в Башкирии произошла трагическая авария, унесшая жизнь пассажирки внедорожника Mitsubishi Pajero.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие случилось 31 декабря на 1453 километре федеральной трассы в Уфимском районе республики. По предварительным данным, водитель Митсубиши Паджеро, по неустановленной пока причине совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Рено Сандеро.

В результате удара пассажирка японского внедорожника получила травмы, несовместимые с жизнью. Водителю французского автомобиля также нуждался в медицинской помощи.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают точные обстоятельства и причины произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ