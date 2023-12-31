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В Башкирии в ДТП с Lada Granta и Chevrolet Niva погибли три человека

В Башкирии в ДТП с Lada Granta и Chevrolet Niva погибли три человека

31 декабря 2023 года на территории Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, авария произошла в Белорецком районе, на 175-м км автодороги в направлении Уфа-Инзер-Белорецк, в непосредственной близости от одного из местных кафе.

В результате столкновения легкового автомобиля Лада Гранта и внедорожника Шевроле Нива погибли 3 человека. Точные обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

На место трагедии выехали руководители регионального управления ГИБДД, сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД республики, а также передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория для проведения необходимых экспертиз и сбора улик.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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