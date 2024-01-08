Погибшую при ДТП в Башкирии семью с 10-месячным ребенком похоронят 9 января

Вечером 7 января на автодороге Уфа-Иглино-Красная Горка произошло страшное ДТП, унесшее жизни молодой семьи с малолетним ребенком.

Авария случилась примерно в 18 часов на 39 км трассы у деревни Укарлино в Нуримановском районе Башкирии. Предварительные данные говорят о том, что 61-летний уроженец Красной Горки, находясь за рулем внедорожника Рено Дастер, двигался в сторону Уфы. По невыясненной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с ехавшей навстречу Киа Рио. Сильный удар выбросил иномарку с дороги в кювет.

В автомобиле находились 27-летний водитель, его 19-летняя супруга, их 10-месячный ребенок и 13-летний подросток — предположительно, родственник этой семьи. Как сообщили в ГИБДД республики, молодые родители погибли на месте до приезда медиков. Младенца и подростка госпитализировали, однако спасти ребенка не удалось.

13-летний мальчик сейчас находится в одной из больниц Уфы с множественными травмами лица и челюсти. 61-летний водитель внедорожника Renault и 62-летняя пассажирка госпитализированы.

По словам очевидцев аварии, неравнодушные жители Башкирии помогали прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, ГИБДД и других экстренных служб вытаскивать из искореженного автомобиля Kia пострадавшего подростка и ребенка.

Одна из очевидиц трагедии, оказавшаяся рядом, рассказала, что держала на руках 10-месячного малыша, когда они везли его в скорой помощи в больницу. Она сказала, что если бы ребенок выжил, то остался бы круглым сиротой. Ее муж даже высказывал желание усыновить малыша после всего случившегося, и у нее самой были такие же мысли. Но состояние крохи было крайне тяжелым, он находился без сознания все это время. Женщина боялась, что ребенок может умереть у нее на руках.

Прощание с погибшей семьей состоится 9 января в деревне Новый Субай Нуримановского района, откуда родом 27-летний глава семейства. Панихида назначена на 10 утра по адресу: ул. Молодежная, 17. Проститься с Рамазаном и Зеленой придут их родные, близкие и коллеги по работе.

В социальных сетях родственники, друзья и знакомые семьи выражают соболезнования, скорбят вместе с родителями так рано погибших молодых супругов.

Некоторые автомобилисты в своих сообществах в интернете отмечают, что зимой трасса, где произошло роковое ДТП, находится в неудовлетворительном состоянии — не хватает освещения, плохо чистится от снега и льда. Этот участок автодороги связывает популярное место отдыха жителей Башкирии на Павловском водохранилище с городом Уфой.

Один из водителей, проехавший мимо места трагедии вечером того же дня, рассказал, что ехал с Павловки ближе к ночи и на трассе был гололед, видимость из-за плохого освещения оставляла желать лучшего. При этом некоторые автомобилисты совершали обгоны в неположенных местах. Он призвал всех беречь себя и своих близких, ведь лучше приехать на полчаса позже, но живым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ