Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Погибшую при ДТП в Башкирии семью с 10-месячным ребенком похоронят 9 января

Погибшую при ДТП в Башкирии семью с 10-месячным ребенком похоронят 9 января

Вечером 7 января на автодороге Уфа-Иглино-Красная Горка произошло страшное ДТП, унесшее жизни молодой семьи с малолетним ребенком.

Авария случилась примерно в 18 часов на 39 км трассы у деревни Укарлино в Нуримановском районе Башкирии. Предварительные данные говорят о том, что 61-летний уроженец Красной Горки, находясь за рулем внедорожника Рено Дастер, двигался в сторону Уфы. По невыясненной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с ехавшей навстречу Киа Рио. Сильный удар выбросил иномарку с дороги в кювет.

В автомобиле находились 27-летний водитель, его 19-летняя супруга, их 10-месячный ребенок и 13-летний подросток — предположительно, родственник этой семьи. Как сообщили в ГИБДД республики, молодые родители погибли на месте до приезда медиков. Младенца и подростка госпитализировали, однако спасти ребенка не удалось.

13-летний мальчик сейчас находится в одной из больниц Уфы с множественными травмами лица и челюсти. 61-летний водитель внедорожника Renault и 62-летняя пассажирка госпитализированы.

По словам очевидцев аварии, неравнодушные жители Башкирии помогали прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, ГИБДД и других экстренных служб вытаскивать из искореженного автомобиля Kia пострадавшего подростка и ребенка.

Одна из очевидиц трагедии, оказавшаяся рядом, рассказала, что держала на руках 10-месячного малыша, когда они везли его в скорой помощи в больницу. Она сказала, что если бы ребенок выжил, то остался бы круглым сиротой. Ее муж даже высказывал желание усыновить малыша после всего случившегося, и у нее самой были такие же мысли. Но состояние крохи было крайне тяжелым, он находился без сознания все это время. Женщина боялась, что ребенок может умереть у нее на руках.

Прощание с погибшей семьей состоится 9 января в деревне Новый Субай Нуримановского района, откуда родом 27-летний глава семейства. Панихида назначена на 10 утра по адресу: ул. Молодежная, 17. Проститься с Рамазаном и Зеленой придут их родные, близкие и коллеги по работе.

В социальных сетях родственники, друзья и знакомые семьи выражают соболезнования, скорбят вместе с родителями так рано погибших молодых супругов.

Некоторые автомобилисты в своих сообществах в интернете отмечают, что зимой трасса, где произошло роковое ДТП, находится в неудовлетворительном состоянии — не хватает освещения, плохо чистится от снега и льда. Этот участок автодороги связывает популярное место отдыха жителей Башкирии на Павловском водохранилище с городом Уфой.

Один из водителей, проехавший мимо места трагедии вечером того же дня, рассказал, что ехал с Павловки ближе к ночи и на трассе был гололед, видимость из-за плохого освещения оставляла желать лучшего. При этом некоторые автомобилисты совершали обгоны в неположенных местах. Он призвал всех беречь себя и своих близких, ведь лучше приехать на полчаса позже, но живым.

Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли родители и десятимесячный ребенок

Читайте также:

Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли родители и десятимесячный ребенок
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия смертельная авария
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok