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Застрявший в Башкирии дальнобойщик из Татарстана четвертые сутки живет в фуре

Застрявший в Башкирии дальнобойщик из Татарстана четвертые сутки живет в фуре

Застрявшая в снегу фура с дальнобойщиком из Татарстана уже четвертые сутки ждет помощи на обочине трассы в Башкирии.

Как стало известно, водитель грузовика Ильхам вез партию товаров в населенные пункты Приютово и Бижбуляк. После разгрузки он планировал вернуться в город Набережные Челны, где находится база его компании. Однако по дороге фура неожиданно сошла с трассы и застряла в глубоком снежном заносе,.

Случайные свидетели произошедшего, супруги Екатерина Шугаипова и ее муж, сразу же вызвали на помощь сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Прибыв на место ДТП, полицейские лишь оформили необходимые бумаги и уехали, не предпринимая попыток вызволить водителя. По словам Екатерины, они вместе с мужем самостоятельно звонили в службу спасения, администрации Приютово, Белебея и Бижбуляка, умоляя прислать технику для эвакуации фуры, но отовсюду получили отказ.

Как рассказал сам Ильхам, ему приходится уже четвертые сутки жить прямо в кабине своей фуры, поскольку он не имеет права оставлять вверенный ему груз без присмотра как материально ответственное лицо. Запасы еды, которые собрала ему в дорогу жена, практически исчерпаны. Хотя администрация Бижбулякского района предлагала дальнобойщику временное жилье, он вынужден был отказаться, оставаясь рядом со своим грузовиком. Ильхам выразил надежду, что сегодня-завтра за ним все же приедет эвакуатор и он сможет вернуться домой.

В конце концов, к решению проблемы подключились сотрудники МЧС республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Екатерина Шугаипова
Теги: Бижбулякский район происшествия ДТП
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