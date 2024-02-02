В Башкирии мужчина угрожая ножом отобрал у девушки пакет с продуктами

В Башкирии 20-летняя девушка вечером возвращалась домой после похода в местный продуктовый магазин. В руках она несла пакет с продуктами. Вдруг путь ей преградил незнакомый мужчина лет 40. Он выхватил из кармана нож и, угрожая им, потребовал отдать ему пакет с покупками. Испуганная девушка передала пакет грабителю, и тот скрылся в близлежащем переулке.

Как выяснилось позже, подозреваемым оказался 39-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. В отделении полиции он сознался, что на разбой его подтолкнула нужда - мужчина не имел постоянной работы и стабильного источника дохода.

Данное преступление произошло в Давлекановском районе Республики Башкортостан. Об этом инциденте сообщила пресс-служба МВД по РБ. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье о разбое.

Читайте также: Ревнивец из Башкирии забил до смерти бывшую жену

Автор: Семен Подгорный