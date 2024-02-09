В Аскинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими

На 25 км автодороги в направлении Явгильдино-Озеро Щучье в Аскинском районе Республики Башкортостан столкнулись два автомобиля: «Рено Логан» и «Хонда Stepwgn».

В результате столкновения водитель «Рено» и пассажир «Хонды» от полученных травм скончались в больнице.

Двое других пассажиров из «Хонды» обратились за помощью к медикам.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, МЧС и другие службы экстренного реагирования. Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ