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В Аскинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими

В Аскинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими

На 25 км автодороги в направлении Явгильдино-Озеро Щучье в Аскинском районе Республики Башкортостан столкнулись два автомобиля: «Рено Логан» и «Хонда Stepwgn».

В результате столкновения водитель «Рено» и пассажир «Хонды» от полученных травм скончались в больнице.

Двое других пассажиров из «Хонды» обратились за помощью к медикам.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, МЧС и другие службы экстренного реагирования. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аскинский район аварии происшествия
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