В Башкирии 4-летняя девочка отравилась стиральным порошком

14:03, 22 фев 2024

15 февраля в Калтасинском районе Башкирии произошло ЧП: четырехлетняя девочка из деревни Нижний Качмаш случайно проглотила капсулу со стиральным порошком.

В результате происшествия ребенок получил острое отравление продуктами бытовой химии. Малышка была незамедлительно доставлена в центральную районную больницу.

Благодаря своевременной медицинской помощи, девочке удалось спасти жизнь. После оказания необходимых процедур ребенка отпустили домой под наблюдение родителей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru