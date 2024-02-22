В Башкирии 4-летняя девочка отравилась стиральным порошком
14:03, 22 фев 2024
15 февраля в Калтасинском районе Башкирии произошло ЧП: четырехлетняя девочка из деревни Нижний Качмаш случайно проглотила капсулу со стиральным порошком.
В результате происшествия ребенок получил острое отравление продуктами бытовой химии. Малышка была незамедлительно доставлена в центральную районную больницу.
Благодаря своевременной медицинской помощи, девочке удалось спасти жизнь. После оказания необходимых процедур ребенка отпустили домой под наблюдение родителей.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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