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«Ущербная семья»: жена каннибала из Башкирии — о преступлении мужа

«Ущербная семья»: жена каннибала из Башкирии — о преступлении мужа

14:25, 06 мар 2024

На днях Башкирию потрясла жуткая история: 47-летний житель Уфы, Эркинжон, признался в каннибализме. По словам источника, мужчина убил пенсионера, вырезал и съел его сердце, утверждая, что это был приказ дьявола.

Семья Эркинжона в шоке от случившегося. Его жена, с которой удалось связаться журналистам Уфа1, не скрывает своего потрясения: «Мы сейчас в шоке. Мы стали „ущербной семьей“. Нам сейчас тяжело».

До этого происшествия Эркинжон вел обычную жизнь. У него есть мать, жена и двое детей. Семья иногда путешествовала, ездила к родственникам в деревню или просто отдыхала в Уфе. В социальных сетях мужчины нет никаких странных подписок, которые могли бы указывать на интерес к сатанизму.

Однако в начале февраля Эркинжон сделал репост картинки, где человек держит в руках сердце, с подписью «Не бывает безнадежных ситуаций у того, кто надеется на Бога».

На данный момент Эркинжон находится под арестом. Следствие выясняет причины его поступка. По ходу расследования его проверят на вменяемость и проведут другие экспертизы.

Людоед в Башкирии: сын каннибала поведал подробности о жизни с монстром Людоед в Башкирии: сын каннибала поведал подробности о жизни с монстром
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия убийство
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