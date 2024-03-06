14:25, 06 мар 2024

На днях Башкирию потрясла жуткая история: 47-летний житель Уфы, Эркинжон, признался в каннибализме. По словам источника, мужчина убил пенсионера, вырезал и съел его сердце, утверждая, что это был приказ дьявола.

Семья Эркинжона в шоке от случившегося. Его жена, с которой удалось связаться журналистам Уфа1, не скрывает своего потрясения: «Мы сейчас в шоке. Мы стали „ущербной семьей“. Нам сейчас тяжело».

До этого происшествия Эркинжон вел обычную жизнь. У него есть мать, жена и двое детей. Семья иногда путешествовала, ездила к родственникам в деревню или просто отдыхала в Уфе. В социальных сетях мужчины нет никаких странных подписок, которые могли бы указывать на интерес к сатанизму.

Однако в начале февраля Эркинжон сделал репост картинки, где человек держит в руках сердце, с подписью «Не бывает безнадежных ситуаций у того, кто надеется на Бога».

На данный момент Эркинжон находится под арестом. Следствие выясняет причины его поступка. По ходу расследования его проверят на вменяемость и проведут другие экспертизы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети