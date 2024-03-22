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«Для нас это шок»: многодетный отец из Уфы скончался после жуткой аварии

«Для нас это шок»: многодетный отец из Уфы скончался после жуткой аварии

10:50, 22 мар 2024

Удар. Скрежет металла. Мгновение, разделившее жизнь на «до» и «после». 11 марта на трассе в Свердловской области столкнулись минивэн и фура. В результате аварии погиб 45-летний Владимир Р., отец девятерых детей.

Семья возвращалась домой из поездки к родственникам. В машине, помимо Владимира, находились его жена, девять детей, а также двое детей друзей. Никто не мог представить, что обыденная поездка обернется трагедией.

Столкновение произошло на обочине дороги. Владимир припарковался, проверил капот, сел за руль... В этот момент в их автомобиль на полной скорости врезался грузовик.

Удар был такой силы, что шансов выжить у Владимира не было. С переломами тазовых костей и разрывом внутренних органов его доставили в больницу, где прооперировали и перевели в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными.

«Для нас это шок. Состояние было тяжелым, но стабильным. Видимо, не выдержало сердце», — с горечью говорит родственник жены погибшего.

Семья Владимира осталась без опоры и поддержки. Девять детей, трое из которых — годовалые малышки, потеряли своего любимого отца.

Родные Владимира не верят в официальную версию ГИБДД, утверждающую, что он сам спровоцировал аварию.

«Он был опытным водителем, никогда не лихачил», — говорят они.
«Они только услышали гудок»: минивэн семьи из 9 человек, ехавшей в Уфу, протаранила фура «Они только услышали гудок»: минивэн семьи из 9 человек, ехавшей в Уфу, протаранила фура
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
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