В небе над Уфой зафиксировали пролет беспилотника самолетного типа
15:51, 14 мар 2024
В Уфе пилот воздушного шара, совершавшего полет, стал свидетелем появления неизвестного летательного аппарата и передал тревожный сигнал диспетчерам.
По данным телеграм-канала "Авиаинциденты", около 12:30 по местному времени пилот аэростата с бортовым номером RA2106G доложил руководителю полетов о том, что заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат светлого цвета. Странный БПЛА двигался на высоте около 1000 футов в районе села Амитово.
После получения экстренного сообщения были проведены проверки, которые показали отсутствие каких-либо санкционированных запусков беспилотников в данном районе. Сведения о потенциальной воздушной угрозе незамедлительно передали в правоохранительные органы и подразделения ПВО.
Автор: Алия Карачурина
Фото: из открытых источников
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