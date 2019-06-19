В Туймазинском районе рухнул дельтаплан
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Во вторник, 18 июня, на территории Туймазинского района полет дельтоплана едва не обернулся трагедией. Летательный аппарат рухнул в болото, но его пилот, к счастью, остался в живых, сообщает сайт Newsbash.ru.
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