В Туймазинском районе рухнул дельтаплан

Во вторник, 18 июня, на территории Туймазинского района полет дельтоплана едва не обернулся трагедией. Летательный аппарат рухнул в болото, но его пилот, к счастью, остался в живых, сообщает сайт Newsbash.ru.



Все произошло недалеко от деревни Сайраново, где и приводнился дельтоплан. К моменту прибытия спасателей мужчина смог самостоятельно выбраться на сушу. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.