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В Туймазинском районе рухнул дельтаплан

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе рухнул дельтаплан

Во вторник, 18 июня, на территории Туймазинского района полет дельтоплана едва не обернулся трагедией. Летательный аппарат рухнул в болото, но его пилот, к счастью, остался в живых, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Все произошло недалеко от деревни Сайраново, где и приводнился дельтоплан. К моменту прибытия спасателей мужчина смог самостоятельно выбраться на сушу. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

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