В Башкирии 9-летний «потеряшка» заставил понервничать спасателей и маму
20:44, 17 мар 2024
Сегодня на берегу озера Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии произошел нешуточный инцидент. 9-летний мальчуган, гулявший с мамой, бесследно исчез, заставив родительницу волноваться.
Прогулка по берегу, казалось бы, не предвещала ничего тревожного. Мать, наслаждаясь свежим воздухом и чарующими пейзажами, не заметила, как ее ребенок пропал из виду.
Обеспокоенная женщина тут же обратилась за помощью к спасателям. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и другие экстренные службы приступили к поисковой операции.
Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что юный «потеряшка» не стал жертвой несчастного случая, а просто решил самостоятельно отправиться к бабушке.
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке двое мужчин попытались изнасиловать школьницу на берегу реки Стерля
Происшествия в Башкирии
В Уфе на необорудованном пляже утонул 49-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе утонул рыбак на вездеходе
Происшествия в Башкирии
В уфимском парке удар током получил 3-летний ребенок схватившись за оголенный провод