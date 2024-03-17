Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии 9-летний «потеряшка» заставил понервничать спасателей и маму

В Башкирии 9-летний «потеряшка» заставил понервничать спасателей и маму

20:44, 17 мар 2024

Сегодня на берегу озера Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии произошел нешуточный инцидент. 9-летний мальчуган, гулявший с мамой, бесследно исчез, заставив родительницу волноваться.

Прогулка по берегу, казалось бы, не предвещала ничего тревожного. Мать, наслаждаясь свежим воздухом и чарующими пейзажами, не заметила, как ее ребенок пропал из виду.

Обеспокоенная женщина тут же обратилась за помощью к спасателям. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и другие экстренные службы приступили к поисковой операции.

Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что юный «потеряшка» не стал жертвой несчастного случая, а просто решил самостоятельно отправиться к бабушке.

В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине
Автор: Алия Карачурина
Теги: Туймазинский район происшествия
Читайте также

В Стерлитамаке двое мужчин попытались изнасиловать школьницу на берегу реки Стерля
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке двое мужчин попытались изнасиловать школьницу на берегу реки Стерля
В Уфе на необорудованном пляже утонул 49-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе на необорудованном пляже утонул 49-летний мужчина
В Туймазинском районе утонул рыбак на вездеходе
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе утонул рыбак на вездеходе
В уфимском парке удар током получил 3-летний ребенок схватившись за оголенный провод
Происшествия в Башкирии
В уфимском парке удар током получил 3-летний ребенок схватившись за оголенный провод


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok