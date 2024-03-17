В Башкирии 9-летний «потеряшка» заставил понервничать спасателей и маму

20:44, 17 мар 2024

Сегодня на берегу озера Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии произошел нешуточный инцидент. 9-летний мальчуган, гулявший с мамой, бесследно исчез, заставив родительницу волноваться.

Прогулка по берегу, казалось бы, не предвещала ничего тревожного. Мать, наслаждаясь свежим воздухом и чарующими пейзажами, не заметила, как ее ребенок пропал из виду.

Обеспокоенная женщина тут же обратилась за помощью к спасателям. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и другие экстренные службы приступили к поисковой операции.

Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что юный «потеряшка» не стал жертвой несчастного случая, а просто решил самостоятельно отправиться к бабушке.

Автор: Алия Карачурина