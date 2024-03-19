В Башкирии ссора с девушкой обернулась трагедией: погиб 26-летний уфимец
20:59, 19 мар 2024
В Уфе трагически оборвалась жизнь 26-летнего Романа (имя изменено). 17 марта его тело было обнаружено под окнами жилой многоэтажки на Дуванском бульваре.
По предварительной информации, молодой человек погиб в результате несчастного случая. Незадолго до трагедии он поссорился со своей девушкой. Что стало катализатором конфликта, остается неизвестным.
Следствием установлено, что Роман проживал в том же доме, где и произошло ЧП. На месте происшествия были найдены его сотовый телефон, курительная трубка и вещество растительного происхождения.
Один из близких знакомых погибшего сообщил, что перед смертью Роман мог употреблять наркотики.
«Он был добрым, скромным и щедрым парнем. Его семья сейчас очень переживает», — поделился собеседник.
В настоящее время Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту инцидента.
Автор: Алия Карачурина
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