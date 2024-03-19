Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии ссора с девушкой обернулась трагедией: погиб 26-летний уфимец

В Башкирии ссора с девушкой обернулась трагедией: погиб 26-летний уфимец

20:59, 19 мар 2024

В Уфе трагически оборвалась жизнь 26-летнего Романа (имя изменено). 17 марта его тело было обнаружено под окнами жилой многоэтажки на Дуванском бульваре.

По предварительной информации, молодой человек погиб в результате несчастного случая. Незадолго до трагедии он поссорился со своей девушкой. Что стало катализатором конфликта, остается неизвестным.

Следствием установлено, что Роман проживал в том же доме, где и произошло ЧП. На месте происшествия были найдены его сотовый телефон, курительная трубка и вещество растительного происхождения.

Один из близких знакомых погибшего сообщил, что перед смертью Роман мог употреблять наркотики.

«Он был добрым, скромным и щедрым парнем. Его семья сейчас очень переживает», — поделился собеседник.

В настоящее время Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту инцидента.

В Башкирии тренер, обвиняемый в преступлениях против учениц, свел счеты с жизнью В Башкирии тренер, обвиняемый в преступлениях против учениц, свел счеты с жизнью
Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг
В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело школьника
Происшествия в Башкирии
В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело школьника
В Дуванском районе мужчину завалило землей при разборке сруба колодца
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе мужчину завалило землей при разборке сруба колодца
В Нефтекамске погиб мужчина выпав из окна на припаркованную машину
Общество в Башкирии
В Нефтекамске погиб мужчина выпав из окна на припаркованную машину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok