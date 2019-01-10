В Башкирии водитель грузовика оставил без жилья многодетную семью
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В Кармаскалах грузовик протаранил дом. Крова лишилась семья из 7 человек. Сейчас люди живут в гостинице, не хватает даже одежды. Всё имущество испорчено.
Фания Муртазина:
Удар был такой силы, что погнулась даже труба отопления. Именно она и задержала большегруз. Так что, возможно, благодаря этому вся семья осталась жива. Водитель грузовика утверждает, что на дороге был лёд. Заходя в поворот, мужчина не справился с управлением. Он утверждает, что никуда сбегать не собирается и готов помочь.
Муртазины ждут ответа от страховой, в которой обслуживался владелец машины. Проведена экспертиза. Ситуацию усложняет то, что дом не был зарегистрирован в регпалате. В администрации семье предлагали для проживания дом неподалёку.
Сейчас сельсовет временно выделил 2 комнаты в местной гостинице. Это лучшие номера в отеле, но всемером Муртазиным приходится тесниться. Кухня, детская, спальные места – всё в одном месте.
Это уже не первый подобный случай на этом участке. Несколько раз автомобили здесь, улетая с дороги, врезались в столбы и заборы.
Ильшат Худайдатов, глава сельского поселения:
Автор: Лилия Курбанова
Настоящая драма разыгралась в Кармаскалинском районе: ревнивый муж получил ножевое ранение от своей супруги
За пару минут до обрушения бабушка позвала девочек на кухню. Как оказалось, это было самым безопасным местом в доме. В комнате, из которой вышли внучки, обвалился потолок.
Фания Муртазина:
«Испекла блинчики, позвала на кухню. Если бы остались в детской, двоих моих внуков не было бы точно».Почти вся семья из 7 человек на тот момент была дома. Сначала подумали, что землетрясение. В одну из стен врезался гружённый зерном КАМАЗ, протаранив перед этим забор. Люди не пострадали, но постройка, говорят, восстановлению уже не подлежит.
Удар был такой силы, что погнулась даже труба отопления. Именно она и задержала большегруз. Так что, возможно, благодаря этому вся семья осталась жива. Водитель грузовика утверждает, что на дороге был лёд. Заходя в поворот, мужчина не справился с управлением. Он утверждает, что никуда сбегать не собирается и готов помочь.
Муртазины ждут ответа от страховой, в которой обслуживался владелец машины. Проведена экспертиза. Ситуацию усложняет то, что дом не был зарегистрирован в регпалате. В администрации семье предлагали для проживания дом неподалёку.
Сейчас сельсовет временно выделил 2 комнаты в местной гостинице. Это лучшие номера в отеле, но всемером Муртазиным приходится тесниться. Кухня, детская, спальные места – всё в одном месте.
Это уже не первый подобный случай на этом участке. Несколько раз автомобили здесь, улетая с дороги, врезались в столбы и заборы.
Ильшат Худайдатов, глава сельского поселения:
«Случаи были, но наезда на дом – такого не было. Поставим отбойники, такое решение уже принято».Лишь после того, как машина снесла целый дом, в администрации задумались: нужно что-то делать для предотвращения аварий. 7 человек в одно мгновение оказались, по сути, бомжами. Земельный участок опустел, но верный пёс по кличке Шарик каждый день ждёт, что хозяева вернутся домой.
Автор: Лилия Курбанова
Настоящая драма разыгралась в Кармаскалинском районе: ревнивый муж получил ножевое ранение от своей супруги
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