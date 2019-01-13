В массовом убийстве в Учалах погибла известная в районе женщина
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Одна из погибших сегодня в перестрелке в башкирском селе Учалы Гульнара Х. (имя изменено) была известным в районе человеком.
Уроженка Бурзянского района, после окончания Уфимского института искусств она работала тамадой. Проводила свадьбы, юбилеи, праздники, красиво пела, танцевала, участвовала в конкурсе «Баик», сообщают односельчане. Все в шоке от произошедшего и соболезнуют семье.
Напомним, страшная трагедия произошла сегодня в башкирском селе Учалы. Мужчина, приревновав супругу, с ружьем побежал за ней к соседям. Вначале он застрелил Гульнару Х., ранил ее мужа, затем забежал к другим соседям, где убил сотрудника полиции. Затем мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.
Уроженка Бурзянского района, после окончания Уфимского института искусств она работала тамадой. Проводила свадьбы, юбилеи, праздники, красиво пела, танцевала, участвовала в конкурсе «Баик», сообщают односельчане. Все в шоке от произошедшего и соболезнуют семье.
«Такая красивая, улыбчивая, талантливая», «Невозможно поверить! Они были такой красивой парой, дружной семьей», — пишут жители Учалов в соцсетях.У погибшей остались двое детей — дочка 7 лет и сын 3 лет. Супруг погибшей находится в реанимации.
Напомним, страшная трагедия произошла сегодня в башкирском селе Учалы. Мужчина, приревновав супругу, с ружьем побежал за ней к соседям. Вначале он застрелил Гульнару Х., ранил ее мужа, затем забежал к другим соседям, где убил сотрудника полиции. Затем мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.
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