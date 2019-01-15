В Башкирии объявили сбор средств на оказание необходимой помощи Зарифу Хилажеву из Учалов
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Близкие и родственники открыли сбор средств на оказание необходимой помощи Зарифу Хилажеву. Он получил тяжелые ранения во время массового расстрела в Учалах, где погибли 4 человек. На данный момент Зариф находится в реанимации. Дома его ждут малолетние дети, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Артур Давлетов;
Номер карты: 4817 7602 4774 1576;
Номер телефона: 89871482587.
Напомним, около 5 утра накануне на улице Школьной в Учалах 34-летний местный житель убил двоих соседей из ружья и ранил мужчину, после чего застрелил свою супругу и умер сам. По предварительным данным, вооруженный подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения преследовал свою жену. В результате мужчина застрелил соседку и ранил ее супруга, после чего убил другого соседа, который являлся сотрудником полиции. Позже правоохранители нашли на территории села тела подозреваемого и его жены. Предположительно, мужчина застрелил свою супругу, после чего погиб сам.
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал трагический случай.
- Это страшно.... Соболезнуем родным и близким... Отцу деток - сил!!! Ты должен выкарабкаться ради детей... (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред), - пишет Земфира Хусаинова.Друзья погибших в Учалах просят неравнодушных помолиться за души погибших. На стене супруги Зарифа Гульсии сотни скорбных сообщений. Гульсия Хилажева была известной тамадой. Она проводила свадьбы, юбилеи, праздники, пела, танцевала, была лауреатом конкурса «Башкорт йыры». Ее супруг Зариф Хилажев — обладатель гран-при республиканского танцевального конкурса «Баик».
- Все мы понимаем, что Гульсия уже никогда не будет «онлайн» и не прочтет все то, что оставляют её близкие и друзья у нее на странице. Как бы тяжело не было это признать. Конечно, очень жаль, что так случилось, очень... Сходите лучше в мечеть, помолитесь за нее и за её семью, детей. Хәйер бирегеҙ. Шулай итеп кенә нисектер ярҙам итергә булалыр бындай ҡыйын хәлдә тип уйлайым... Скорейшего выздоровления, терпения и сил Зарифу... Иҫән булайыҡ (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред), — пишут жители Учалов в соцсетях.Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет по следующим реквизитам:Получатель:
Артур Давлетов;
Номер карты: 4817 7602 4774 1576;
Номер телефона: 89871482587.
Напомним, около 5 утра накануне на улице Школьной в Учалах 34-летний местный житель убил двоих соседей из ружья и ранил мужчину, после чего застрелил свою супругу и умер сам. По предварительным данным, вооруженный подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения преследовал свою жену. В результате мужчина застрелил соседку и ранил ее супруга, после чего убил другого соседа, который являлся сотрудником полиции. Позже правоохранители нашли на территории села тела подозреваемого и его жены. Предположительно, мужчина застрелил свою супругу, после чего погиб сам.
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал трагический случай.
- В произошедшем разберется следствие. Но, насколько я понял, это было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Долгие каникулы. Люди сидят дома, пьют, - сказал Радий Хабиров.Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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