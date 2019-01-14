Радий Хабиров назвал причину убийства в Учалах
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В Башкирии в Доме Правительства в данный момент проходит первое в этом году оперативное совещание с участием Радия Хабирова. Руководители подразделений отчитываются о работе своих ведомств за прошедшие выходные. В первую очередь руководитель региона коснулся трагедии в Учалах.Трагедия на востоке Башкирии вызвала большой резонанс в обществе. Напомним, 35-летний Артур Ибрагимов после ссоры с тещей выстрелил из ружья в свою супругу, а когда она побежала просить у соседей помощи, то мужчина пошел за ней следом и устроил стрельбу по соседям. После перестрелки он догнал супругу, выстрелил в нее, а затем покончил с собой.
По мнению Радия Хабирова, всему виной - алкоголь. Жители республики до сих пор не вышли из праздничного режима, что и привело к трагедии.
Радий Хабиров:
Помимо этого он озвучил новые кадровые назначения в регионе. Фархад Самедов стал советником главы республики по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Его место в полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России занял Роман Симандуев. Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития в должности исполняющего обязанности руководителя возглавил Денис Булатов.
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По мнению Радия Хабирова, всему виной - алкоголь. Жители республики до сих пор не вышли из праздничного режима, что и привело к трагедии.
Радий Хабиров:
- Вчера произошло убийство в городе Учалы. Это следствие того, что долгое время люди сидят в домах, пьют. Насколько я знаю, преступление совершено в алкогольном состоянии.Он также отметил, что ситуация с алкоголем в республике ухудшилась. Радию Хабирову пришел ряд статистических материалов, согласно которым в 2018 году в республике в разы больше людей погибло от алкогольных отравлений. Радий Хабиров приказал профильным ведомствам плотно взяться за эту проблему.
Помимо этого он озвучил новые кадровые назначения в регионе. Фархад Самедов стал советником главы республики по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Его место в полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России занял Роман Симандуев. Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития в должности исполняющего обязанности руководителя возглавил Денис Булатов.
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