В Стерлитамаке из кранов жителей потекла жидкость цвета незамерзайки

- Мы направляем в адрес АО «Водоснабжающая компания» письменное обращение по данной ситуации, результаты обращения будут опубликованы на официальной странице управляющей компании. Сейчас жители города ждут реакции ответственной за подачу воды организации.

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