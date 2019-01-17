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В Стерлитамаке из кранов жителей потекла жидкость цвета незамерзайки

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Стерлитамаке из кранов жителей потекла жидкость цвета незамерзайки
У жителей города Стерлитамак в Башкирии из крана потекла голубая вода. Цвет жидкости удивителен, похож на цвет воды в океане на дорогих курортах. Однако горожанам не до смеха.
В Стерлитамаке в доме по адресу проспект Ленина, 34а у жителей из крана потекла вода голубого цвета. Если ржавым цветом воды в России никого не удивишь, то цвет голубой лагуны вызвал у горожан неоднозначную реакцию. Владельцы автомобилей всерьез предположили, что из кранов потекла "незамерзайка" или тосол. По крайней мере, по цвету эти жидкости идентичны, а вода при этом еще и пенится.

Горожане оперативно выложили видео в социальные сети. Оказалось, что такую проблему наблюдают не только в этом доме - голубая вода течет из кранов как минимум еще нескольких многоэтажек. На тревожный сигнал оперативно ответили сотрудники местной управляющей компании.

Представитель ООО «УК «Наш дом»:
- Мы направляем в адрес АО «Водоснабжающая компания» письменное обращение по данной ситуации, результаты обращения будут опубликованы на официальной странице управляющей компании.  Сейчас жители города ждут реакции ответственной за подачу воды организации.
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