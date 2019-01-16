Майнкрафт по-башкирски: в Стерлитамаке разрабатывают видеоигру с героями национального эпоса

- Проект раскрывает широкие возможности. Мы уверены: при помощи современных технологий и инструментов с башкирской культурой и республикой можно будет познакомить жителей России и мира. Мы считаем, что в данный момент во всемирной сети недостаточно инструментов, способных привлечь внимание к культуре, быту, истории и жизни башкир на мировом уровне. И это на фоне успеха многих народов юго-восточной Азии – Китая, Японии, Кореи. Видеоигра поможет частично решить эту задачу.

IT-специалисты из Стерлитамака разрабатывают компьютерную игру, персонажами в которой станут герои башкирского эпоса. Над программой работают ученые Стерлитамакского филиала БашГУ Руслан Каримов, Вадим Мурзагалин, Ильнур Дильмухаметов, Вадим Насыров и Александр Логвиненко.«Зэркум» – игра, похожая на майнкрафт (Minecraft). Над созданием демо-версии трудятся профессионалы высокого уровня. Так, например, виар-разработчики Руслан Каримов и Вадим Насыров недавно победили во всероссийском хакатоне «Космосхак» с проектом VR-симулятора лунохода, Ильнур Дильмухаметов – исследователь национального эпоса, сейчас он работает над диссертацией по теме «Урал-батыра». Вадим Мурзагалин и Александр Логвиненко уже 10 лет разрабатывают игры для зарубежных компаний. Создать игру национального характера – их давняя мечта.Сюжетная линия будет основана на башкирском эпосе «Урал-батыр», «Акбузат», «Идукай и Мурадым», а также легендах и преданиях нашего народа. Это сказочное приключение, в ходе которого игроку – молодому батыру – будет предоставлена возможность отправиться в путешествие по вымышленному средневековому миру, чтобы одолеть зло и принести мир в Башкирию.События игры происходят спустя много лет после того, как сыны Урала – Идель, Яик, Нугуш и Сакмар – прорубили в горах реки и пригласили людей жить на их берегах. Однако Заркум, сын Кахкаха, переживший схватку с Нугушом, затаил обиду на род людской и стал строить планы, как извести его. Игровые локации – места, озвученные в легендах и эпосах: пещера Шульган-Таш, водное царство Аслыкуль и царство Самрау – высший мир.Создание прототипа компьютерной игры стоит немало. Часть финансирования возьмет на себя университет, также команда надеется на поддержку из регионального бюджета.Напомним, сейчас команда специалистов развивает в СФ БашГУ три приоритетных направления – веб-программирование, виртуальную и дополненную реальность (VR/AR) и разработку игр.Читайте также: стали известны тарифы за вывоз мусора в Стерлитамаке