Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Майнкрафт по-башкирски: в Стерлитамаке разрабатывают видеоигру с героями национального эпоса

Майнкрафт по-башкирски: в Стерлитамаке разрабатывают видеоигру с героями национального эпоса

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 92
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Майнкрафт по-башкирски: в Стерлитамаке разрабатывают видеоигру с героями национального эпоса
IT-специалисты из Стерлитамака разрабатывают компьютерную игру, персонажами в которой станут герои башкирского эпоса. Над программой работают ученые Стерлитамакского филиала БашГУ Руслан Каримов, Вадим Мурзагалин, Ильнур Дильмухаметов, Вадим Насыров и Александр Логвиненко.

«Зэркум» – игра, похожая на майнкрафт (Minecraft). Над созданием демо-версии трудятся профессионалы высокого уровня. Так, например, виар-разработчики Руслан Каримов и Вадим Насыров недавно победили во всероссийском хакатоне «Космосхак» с проектом VR-симулятора лунохода, Ильнур Дильмухаметов – исследователь национального эпоса, сейчас он работает над диссертацией по теме «Урал-батыра». Вадим Мурзагалин и Александр Логвиненко уже 10 лет разрабатывают игры для зарубежных компаний. Создать игру национального характера – их давняя мечта.

Разработчики игры:
- Проект раскрывает широкие возможности. Мы уверены: при помощи современных технологий и инструментов с башкирской культурой и республикой можно будет познакомить жителей России и мира. Мы считаем, что в данный момент во всемирной сети недостаточно инструментов, способных привлечь внимание к культуре, быту, истории и жизни башкир на мировом уровне. И это на фоне успеха многих народов юго-восточной Азии – Китая, Японии, Кореи. Видеоигра поможет частично решить эту задачу. 
Сюжетная линия будет основана на башкирском эпосе «Урал-батыр», «Акбузат», «Идукай и Мурадым», а также легендах и преданиях нашего народа. Это сказочное приключение, в ходе которого игроку – молодому батыру – будет предоставлена возможность отправиться в путешествие по вымышленному средневековому миру, чтобы одолеть зло и принести мир в Башкирию.
События игры происходят спустя много лет после того, как сыны Урала – Идель, Яик, Нугуш и Сакмар – прорубили в горах реки и пригласили людей жить на их берегах. Однако Заркум, сын Кахкаха, переживший схватку с Нугушом, затаил обиду на род людской и стал строить планы, как извести его. Игровые локации – места, озвученные в легендах и эпосах: пещера Шульган-Таш, водное царство Аслыкуль и царство Самрау – высший мир.

Создание прототипа компьютерной игры стоит немало. Часть финансирования возьмет на себя университет, также команда надеется на поддержку из регионального бюджета.

Напомним, сейчас команда специалистов развивает в СФ БашГУ три приоритетных направления – веб-программирование, виртуальную и дополненную реальность (VR/AR) и разработку игр.

Читайте также: стали известны тарифы за вывоз мусора в Стерлитамаке 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Стерлитамаке на трубу котельной установили 24 светодиодные лампы
Это интересно
В Стерлитамаке на трубу котельной установили 24 светодиодные лампы
В Ишимбае среди молодежи состоялось первенство Башкирии по международным шашкам
Спорт
В Ишимбае среди молодежи состоялось первенство Башкирии по международным шашкам
Как сложился матч «Витязь» - «Салават Юлаев»
Спорт
Как сложился матч «Витязь» - «Салават Юлаев»
В Уфе впервые пройдет Фестиваль башкирского кумыса
Общество
В Уфе впервые пройдет Фестиваль башкирского кумыса
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе
Общество
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе
В Уфе прошли соревнования по маунтинбайку
Общество
В Уфе прошли соревнования по маунтинбайку
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
Общество
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
Утвержден логотип Года экологии в Башкирии
Политика
Утвержден логотип Года экологии в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: