В Шаранском районе женщину приговорили к 60 часам работ на кладбище за хулиганство
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Необычным способом судебные приставы решили перевоспитать боевую жительницу Шаранского района. Как сообщает пресс-служба региональных судебных приставов, женщина что-то не поделила со своим соседом. Ссора перешла в драку, в ходе которого она нанесла мужчине телесные повреждения, сообщает Новости Башкирии сегодня.
— В данный момент должница по направлению сельсовета занимается благоустройством сельского кладбища. Каждый день в течение нескольких часов она расчищает дорожки от снега и убирает мусор, — сообщили в УФССП.
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