В Шаранском районе женщину приговорили к 60 часам работ на кладбище за хулиганство

Необычным способом судебные приставы решили перевоспитать боевую жительницу Шаранского района. Как сообщает пресс-служба региональных судебных приставов, женщина что-то не поделила со своим соседом. Ссора перешла в драку, в ходе которого она нанесла мужчине телесные повреждения, сообщает Новости Башкирии сегодня.



— В данный момент должница по направлению сельсовета занимается благоустройством сельского кладбища. Каждый день в течение нескольких часов она расчищает дорожки от снега и убирает мусор, — сообщили в УФССП.

«Тяжелую руку» местной жительницы оценили в суде и назначили ей наказание в виде 60 часов обязательных работ в местном кладбище. Однако женщину приговор не устроил, и она решила его игнорировать. Поверить в серьезность своего положения она смогла лишь после суток в тюрьме, куда ее арестовали из-за уклонения от отбывания наказания.