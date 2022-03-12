Жительница Башкирии совершила зверское убийство

18:22, 12 мар 2022

Караидельский межрайонный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая убила своего супруга. Как сообщает пресс-служба суда, женщина обвинялась в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).







Как установил суд, в июле 2021 года обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и ее супругом произошла ссора на бытовой почве. Мужчина избил свою жену стулом, после чего она схватила кухонный нож и ударила им своего супруга в грудную клетку. Муж обвиняемой из-за полученной раны скончался.



С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимой, суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, при этом назначенный срок пресс-служба суда не уточняет.





Приговор на данный момент не вступил в законную цену.





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