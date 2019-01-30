В Уфе несдержанный водитель маршрутки избил сотрудника «Башинформ»
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Накануне вечером в Уфе водитель маршрутной «ГАЗели» избил сотрудника ИА «Башинформ». Как сообщает информационное агентство, это произошло на остановке «Витаминный завод» в сторону Телецентра. На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи, сообщает Новости Башкирии сегодня.
– Я сделал шаг назад, оказавшись вне салона рядом с ней. Он сразу же закрыл дверь в салон и рванул с места вперёд, не дожидаясь пока я отойду на безопасное расстояние. Я, видимо, хлопнул ладонью по железной части двери. Он резко остановился, выскочил из маршрутки и начал махать руками в сторону моей головы. Несколько ударов мне удалось блокировать — я закрывал руками свою голову, но затем пропустил размашистый удар его правой руки. Увидев у меня кровь, и что я ею плююсь, он тут же убежал — сел в маршрутку, рванул вперёд и уехал, — рассказал сотрудник агентства.Представитель компании «Уфа-Лайн», которому принадлежит «ГАЗель», отказался комментировать инцидент.
В администрации Уфы заявили, что этот вопрос находится на особом контроле муниципалитета. С представителями перевозчика проведена профилактическая беседа.
– Происшествия подобного рода в современном правовом обществе должны быть не просто минимизированы, а сведены к нулю, — сказал пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.Пострадавший написал заявление в полицию, в настоящий момент его обследуют врачи.
Происшествия: в Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва
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