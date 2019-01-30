В Уфе спасатели помогли буйному мужчине выбраться из сугроба

В Уфе к спасателям обратился местный житель. Он сообщил, что катался на лыжах в районе бульвара Баландина, когда обнаружил в сугробе человека. Боясь, что он замерзнет, мужчина вызвал спасателей, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Найденный в сугробе мужчина вел себя неадекватно. На помощь он отреагировал негативно – оказывал сопротивление. Тогда на место прибыли сотрудники ПСО. При них мужчина буянил уже меньше.Спасателям удалось вывести мужчину из леса. Его доставили домой. Уфимец отделался легким испугом, обморожения у него зафиксировано не было.Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы