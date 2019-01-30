В Уфе спасатели помогли буйному мужчине выбраться из сугроба
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В Уфе к спасателям обратился местный житель. Он сообщил, что катался на лыжах в районе бульвара Баландина, когда обнаружил в сугробе человека. Боясь, что он замерзнет, мужчина вызвал спасателей, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Спасателям удалось вывести мужчину из леса. Его доставили домой. Уфимец отделался легким испугом, обморожения у него зафиксировано не было.
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
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