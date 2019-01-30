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В Уфе спасатели помогли буйному мужчине выбраться из сугроба

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 133
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе спасатели помогли буйному мужчине выбраться из сугроба

В Уфе к спасателям обратился местный житель. Он сообщил, что катался на лыжах в районе бульвара Баландина, когда обнаружил в сугробе человека. Боясь, что он замерзнет, мужчина вызвал спасателей, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Найденный в сугробе мужчина вел себя неадекватно. На помощь он отреагировал негативно – оказывал сопротивление. Тогда на место прибыли сотрудники ПСО. При них мужчина буянил уже меньше.

Спасателям удалось вывести мужчину из леса. Его доставили домой. Уфимец отделался легким испугом, обморожения у него зафиксировано не было.
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

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