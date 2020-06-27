Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора

| 27 июн 2020 | 12:20

В Башкирии наступил сезон ягод, выращенных на территории России. В Роспотребнадзоре рассказали жителям республики, как правильно выбрать клубнику.







Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

Ягоды сухие, без признаков гниения

Цвет однородный, насыщенный

Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания

Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений

Аромат насыщенный, ягодный

Ягоды влажные, на поверхности есть пятна

Отсутствует аромат

Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался)

Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, или отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно)

Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости)









Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов. Стоит отметить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.

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Фото: из открытых источников