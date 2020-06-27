Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора

Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:
Ягоды влажные, на поверхности есть пятна
Отсутствует аромат
Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался)
Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, или отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно)
Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости)
Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.
У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов. Стоит отметить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.