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Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора

Как выбрать клубнику: рекомендации Роспотребнадзора

| 27 июн 2020 | 12:20

В Башкирии наступил сезон ягод, выращенных на территории России. В Роспотребнадзоре рассказали жителям республики, как правильно выбрать клубнику.



Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

  • Ягоды сухие, без признаков гниения
  • Цвет однородный, насыщенный
  • Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания
  • Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений
  • Аромат насыщенный, ягодный
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Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:
  • Ягоды влажные, на поверхности есть пятна
  • Отсутствует аромат
  • Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался)
  • Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, или отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно)
  • Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости)
Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.


У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов. Стоит отметить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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