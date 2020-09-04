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В Уфе предприниматель заплатит крупный штраф за предоставление на этикетках недостоверной информации о составе колбасы

В Уфе предприниматель заплатит крупный штраф за предоставление на этикетках недостоверной информации о составе колбасы

Уфа | 04 сен 2020 | 10:15

В Уфе назначили штраф предпринимателю, который предоставлял на этикетках своей продукции недостоверную информацию о составе колбасы. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда, 4 сентября.



Директора компании ООО «Уфимские колбасы» Рустема Алиуллина Арбитражный суд республики обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за предоставление недостоверной информации. Как выяснилось, предприниматель указывал на этикетках ряда своей продукции информацию о том, что она состоит только из говядины. По факту проверки было обнаружено, что в состав продукта входит еще и куриные кожа и фарш, а также мясо бизона.

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При проведении внеплановой выездной проверки на основании требования, поступившего из Контрольно-счетной палаты республики, в ООО «Уфимские колбасы» выявлены нарушения в части качества и безопасности пищевых продуктов, технического регламента таможенного союза и безопасности пищевой продукции. По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и назначен административный штраф.
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Источник: ufa1.ru

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