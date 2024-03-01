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Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки

Не берите эту колбасу даже по скидке: содержит очень вредные добавки

15:41, 01 мар 2024

Недавнее исследование Роскачества выявило тревожные факты о некоторых марках колбасы, которые могут представлять угрозу для здоровья. В колбасе были обнаружены антибиотики, красители и другие опасные вещества, не указанные на упаковке.

Эксперты ведомства провели исследование популярных марок колбасы и обнаружили, что сервелаты оказались самыми низкокачественными. В колбасе «Дмитрогорский продукт» и «Стародворские колбасы» были найдены антибиотики и другие опасные вещества.

Особую тревогу вызывает продукция «Йола Агрохолдинг» и докторская колбаса от Губернской мясной компании, где также были обнаружены антибиотики. Эти нарушения вызвали широкий резонанс и подняли вопрос о качестве и безопасности продуктов питания на рынке.

Специалисты Роскачества настоятельно рекомендуют не покупать колбасу этих марок, даже если она предлагается со скидкой. Потенциальный вред для здоровья может быть намного выше, чем мнимая экономия.

Содержит одну лишь сою: не покупайте эту колбасу ни в коем случае Содержит одну лишь сою: не покупайте эту колбасу ни в коем случае
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы колбаса
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