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В Башкирии подорожали сигареты

В Башкирии подорожали сигареты

12:09, 04 июл 2021

Объявление о повышении цен появились на входе в продуктовые магазины республики.

С 1 июля в республике подорожали табачные изделия. Сообщения о возросшей минимальной цене стали появляться на входных дверях в продуктовые магазины.

Это связано со вступлением в России поправок в закон об охране здоровья. Теперь купить самую дешевую пачку сигарет не только в Башкирии, но и по всей России за 108 рублей.

Ранее законодательно было запрещено продавать табачные изделию по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной).

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Источник: mkset.ru

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