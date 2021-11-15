В Башкирии за месяц подскочили цены на бензин

10:12, 15 ноя 2021

В Башкирии за октябрь 2021 года выросли цены на моторное топливо. Такие данные предоставили аналитики Башкортостанстата.



В октябре текущего года один литр бензина марки АИ-92 стал стоить 45,02 рубля. Для сравнения, в сентябре его цена была на уровне 44,71 рубля. Стоимость бензина АИ-95 составила 48,18 рублей, тогда как в сентябре она фиксировалась на уровне 47,87 рублей.



Бензин марки АИ-98 и дизельное топливо подорожали на 30 копеек. Бензин АИ-98 в октябре стал стоить 55,94 рублей, а цена на дизель выросла до 48,38 рублей.



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