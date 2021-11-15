Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В Башкирии за месяц подскочили цены на бензин

В Башкирии за месяц подскочили цены на бензин

10:12, 15 ноя 2021

В Башкирии за октябрь 2021 года выросли цены на моторное топливо. Такие данные предоставили аналитики Башкортостанстата. 

В октябре текущего года один литр бензина марки АИ-92 стал стоить 45,02 рубля. Для сравнения, в сентябре его цена была на уровне 44,71 рубля. Стоимость бензина АИ-95 составила 48,18 рублей, тогда как в сентябре она фиксировалась на уровне 47,87 рублей. 

Бензин марки АИ-98 и дизельное топливо подорожали на 30 копеек. Бензин АИ-98 в октябре стал стоить 55,94 рублей, а цена на дизель выросла до 48,38 рублей. 

Читайте также:

В Уфе подорожает проезд на двух популярных маршрутах
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: