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В Башкирии почти на 13 процентов возросла стоимость новогоднего стола

В Башкирии почти на 13 процентов возросла стоимость новогоднего стола

14:03, 29 дек 2021

В Башкирии стоимость набора продуктов для новогоднего стола превысила 6,7 тысячи рублей. За год эта сумма выросла на 12,9%. Специалисты Башстата опубликовали средние цены на продовольственные товары за килограмм.

Сильнее всего подорожали картофель (+72%), отечественная икра лососевых рыб (+42,1%), огурцы (+36,4%) и охлажденные и мороженые куры (+34,5%). Дороже всего по цене обойдутся соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — 893,58 рубля за кг (рост цены на 13,1%).

При этом стоимость на некоторые товары наоборот снизилась. Так, упали цены на фруктовые соки (9%), апельсины (-7,7%), консервированные и маринованные овощи (-4,1%), отечественный ординарный коньяк (-3,7%).


Набор продуктов для приготовления салата «Оливье» обойдется в 348,86 рубля, что на 11,3% дороже прошлогодних цен. Стоимость салата «Сельдь под шубой» составит 188,9 рубля, рост на 26,5%.

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Источник: gorobzor.ru
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