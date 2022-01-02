В Башкирии 31 декабря и 1 января выросла стоимость бензина

12:36, 02 янв 2022

В Башкирии вновь выросли цены на бензин. В настоящий момент изменения заметили уже на двух заправках – «Башнефть» и «Лукойл».







По информации «Уфатайм», 31 декабря 2021 года повысилась стоимость бензина на АЗС «Башнефть». Подорожание коснулось всех марок, включая дизель. Стоимость АИ-92 теперь составляет 46,35 руб., подорожав на 30 коп., АИ-92 ATUM – 46,95 руб., увеличившись на 30 коп., АИ-95 – 49,25 руб., прибавив 40 коп., АИ-95 ATUM стоит 49,75 руб., выростя на 40 коп. Дизельное топливо также увеличилось в цене на 40 коп. Теперь один литр можно купить за за 51,50 руб.









Зафиксировано удорожание также и на АЗС «Лукойл». Бензин вырос в стоимости 1 января 2022 года. АИ-95 теперь продается на 19 коп. дороже, достигнув 50,78 руб. На 20 коп. подорожало и дизельное топливо, достигнув цены 52,90 руб. за литр.





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