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В Башкирии ограничили наценку на социально значимые продукты

В Башкирии ограничили наценку на социально значимые продукты

16:24, 07 мар 2022

По данным министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, в целях сдерживания цен на социальную группу товаров ряд федеральных и региональных сетей ограничили наценку на социально значимые продукты.

К примеру, ряд наших региональных сетей, среди которых «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин», «Ярмарка», подписали соответствующий меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей.

Кроме того, Минторговли РБ совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан проводит ежедневный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые товары.

Ценовая ситуация на потребительском рынке республики остается на постоянном контроле. Факты завышения цен направляются по компетенции в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Башкортостан. В соответствии с требованиями федерального законодательства ценообразование в части обоснованности повышения цен на товары и услуги контролирует УФАС по Башкортостану, "горячая линия" по вопросам изменения цен товаров, услуг, а также их наличия: +7(347) 216-53-78.

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Источник: www.bashinform.ru
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