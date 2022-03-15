Подорожает ли питание в детсадах и школах Башкирии
21:39, 15 мар 2022
Рост цен может сказать не только на ценниках в магазинах, но и стоимости питания в образовательных учреждениях и детских садах. Косвенно это подтвердили и власти, ответив на насущные вопросы жителей.
«Хотелось бы узнать, правда ли, что плата за питание в детских садах с 1 апреля увеличивается на 40%?», — задалась вопросом на странице главы региона жительница Чишминского района Ольга Л.
«Связались с представителем ООО «Центр питания», предоставляющим услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях.
По состоянию на 15.03.2022 года, увеличение оплаты по организации питания не произошло. Меню и стоимость остаются прежними. В связи со значительным подорожанием продуктов у поставщиков, прорабатывается вопрос о сохранении стоимости питания или же незначительном увеличении стоимости. Одним из вариантов является рассмотрение альтернативного меню», — ответил представитель администрации Чишминского района.