Подорожает ли питание в детсадах и школах Башкирии

21:39, 15 мар 2022

Рост цен может сказать не только на ценниках в магазинах, но и стоимости питания в образовательных учреждениях и детских садах. Косвенно это подтвердили и власти, ответив на насущные вопросы жителей.







«Хотелось бы узнать, правда ли, что плата за питание в детских садах с 1 апреля увеличивается на 40%?», — задалась вопросом на странице главы региона жительница Чишминского района Ольга Л.



«Связались с представителем ООО «Центр питания», предоставляющим услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях.





По состоянию на 15.03.2022 года, увеличение оплаты по организации питания не произошло. Меню и стоимость остаются прежними. В связи со значительным подорожанием продуктов у поставщиков, прорабатывается вопрос о сохранении стоимости питания или же незначительном увеличении стоимости. Одним из вариантов является рассмотрение альтернативного меню», — ответил представитель администрации Чишминского района.

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