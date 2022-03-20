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В Башкирии власти раскрыли минимальную цену на сахар-песок

В Башкирии власти раскрыли минимальную цену на сахар-песок

14:18, 20 мар 2022

В Минторге Башкирии заявили, что средняя минимальная цена на сахар в республике составляет 81,06 рублей за килограмм.

В Башкирии в последние дни, как и по всей стране, наблюдается повышенный ажиотаж на покупку рассыпного сахара. Этот продукт сложно найти в сетевых магазинах, а его цена выросла. Примечательно, что такая ситуация не наблюдается с другими «долгоиграющими» продуктами – крупами и макаронами.

В Минторге республики объяснили, что большинство популярных торговых сетей республики ограничили на товары социальной направленности, в том числе, на сахар. Также в ведомстве сообщили, что сейчас средняя минимальная цена за килограмм сахара в республике составляет 81,06 рубля.


По данным Башстата, за неделю с 4 по 11 марта сахар в республике подорожал на 20% - до 71 рубля за килограмм.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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