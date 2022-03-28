В Башкирии отрегулировали поставки сахара, сколько он стоит теперь

19:05, 28 мар 2022

Магазины и рынки Башкирии отрегулировали поставки сахара – продукт появился на продуктовых полках.







В середине марта в Башкирии зафиксировали повышенный спрос на сахар-песок. Горожане жаловались, чем не могут приобрести желанный сладкий продукт, а в некоторых магазинах на него выросла цена. В Минторге Башкирии ситуацию объяснили тем, что сахар начали покупать небольшие производства (ранее они покупали сырье у иностранных поставщиков) и проблемами с доставкой продукта в магазины.





По состоянию на конец месяца сахар в магазинах Башкирии появился. Теперь столь желанный продукт можно приобрести как в сетевых супермаркетах, так и продуктовых магазинах и на рынках. Примечательно, что цена может разниться. Так, в «Пятерочке» он обойдется почти в 95 рублей за упаковку весом в 1 кг, в «Байраме» такая же упаковка будет стоить около 80 рублей, а на оптовых рынках продукт обойдется примерно в 90 рублей за килограмм. В «Ашане» аналогичная упаковка будет стоить 92,5 рублей.

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